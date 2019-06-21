Футбол

ПСЖ откроет в России детскую академиюИзвестия 05:45

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте клуба. Базироваться академия будет в Москве, а прием детей в возрасте от 3 до 15 лет начнется уже с сентября 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» открывает филиал академии в Москве

Евро-футбол.рувчера в 15:20

«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию

Газета.Ruвчера в 20:21

«ПСЖ» откроет академию в России

Спорт-Экспрессвчера в 19:37

«Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию

РИА Новостивчера в 17:56

«ПСЖ» откроет в России детскую академию

Sport24.ruвчера в 18:57

«ПСЖ» открыл академию в Москве

Чемпионатвчера в 13:31

ПСЖ открывает академию в России

Soccer.ruвчера в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
Происшествия

В Тбилиси в ходе беспорядков пострадали 240 человек

В больницах Тбилиси остаются 102 человека, пострадавшие в ходе акций протеста 20 июня.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено вчера в 05:52
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Экономика

ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»

"Результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема", - указывается в отчете.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Кино

Сиквел «Хэллоуина» запущен в производство

Вполне очевидно, что студия по производству хорроров Blumhouse запустила в разработку сиквел.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Общество

Ижевск стал городом с самыми дешёвыми ценами платьев на выпускной

Самые дорогие наряды продают в Воронеже Аналитики портала "Авито" изучили спрос и предложение на выпускные платья в России.
Обновлено в 01:56
Общество

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Экономика

Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i

Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено в 05:22
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Энергетика

«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле

Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное