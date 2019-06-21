Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академиюГазета.Ru 20:21
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24. Академия откроется рядом со стадионом "Лужники" в Москве. С сентября этого года в крытом зале, построенном по передовым современным технологиям, будут тренироваться дети возрастом от 3 до 15 лет.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Вашингтон
Политика
Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Космос
«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Обновлено вчера в 17:33
Общество
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
Обновлено в 19:20
Политика
МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота
МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Политика
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
Обновлено в 13:20
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Общество
Южносахалинцы продолжают выяснять, что нужно городу
При благоустройстве дворов необходимо насыщать территорию спортплощадками, обустраивать велодорожки, а чтобы как можно больше южносахалинцев пользовались физически полезными и экологически чистыми видами транспорта — создать сеть проката велосипедов и электросамокатов.
Обновлено в 20:13
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром
Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Путешествия
Александр Кирилов: «Природа умнее нас»
Туристы не смогут посетить там, где планировали, интересные места, но на территории Русской Арктики всё то же самое: такая же дикая природа, которую мы поддерживаем в первозданном виде.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Барселона» и «Наполи» сыграют в первом Кубке Ла Лиги-Серии А
Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", встречи пройдут 7 августа на "Хард Рок-стэдиум" в Майами, а 10 августа сыграют ответную игру на "Мичиган стэдиум".
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Политика
Трамп и Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой
Американский лидер Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой.
Обновлено в 20:12
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Авто
Появились данные о новом Audi A3 Cityhopper
В сети опубликованы рендеры нового Audi A3 Sportback для бездорожья, который предварительно получил имя Cityhopper.
Обновлено в 09:56
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
Обновлено в 20:21
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом
Утром в четверг, 20 июня, в центре города Гориция на севере Италии после взрыва обрушился двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 03:05