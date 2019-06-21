Футбол

«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академиюГазета.Ru 20:21

Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24. Академия откроется рядом со стадионом "Лужники" в Москве. С сентября этого года в крытом зале, построенном по передовым современным технологиям, будут тренироваться дети возрастом от 3 до 15 лет.
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В России открывается детская академия «ПСЖ»

Sports.ru16:15

«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию

Газета.Ru20:21

«ПСЖ» откроет академию в России

Спорт-Экспресс19:37

«Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию

РИА Новости17:56

«ПСЖ» откроет в России детскую академию

Sport24.ru18:57

«ПСЖ» открыл академию в Москве

Чемпионат13:31

ПСЖ открывает академию в России

Soccer.ru12:03
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Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Космос

На Луне обнаружили загадочный объект

Ученые Бэйлорского университета в США обнаружили в районе крупнейшего кратера Луны гравитационную аномалию.
Обновлено вчера в 00:58
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено в 21:15
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика

Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Космос

Океан Энцелада оказался похож на земной

Обновлено в 10:17
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика

Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Врачи в Ставрополе разработали уникальную методику лечения суставов

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили о погибшем в результате обстрелов защитнике республики

В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике погиб один военнослужащий.
Обновлено в 06:30
Политика

Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено в 08:41
Финансы

Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого года

Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года. Курс доллара упал на 66 копеек, до 63,13 рубля до уровня начала августа 2018 года.
Обновлено в 10:15
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено вчера в 07:39
Общество

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено в 21:29
Общество

Спрос на платья для выпускного вечера вырос за год на 8%

Обновлено в 21:00
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