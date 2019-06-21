Футбол
ПСЖ откроет в России детскую академиюИзвестия 05:45
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте клуба. Базироваться академия будет в Москве, а прием детей в возрасте от 3 до 15 лет начнется уже с сентября 2019 года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Кремль начал составлять поручения по итогам «Прямой линии» с Путиным
В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля.
Обновлено в 07:14
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах, в основном, из-за того, что органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун, и, возможно, также у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено в 07:18
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Политика
Дмитрий Медведев пошутил о погоде в Москве
Обновлено в 07:23
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Политика
Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России
Как подчеркивают в Еврокомиссии, Балтийский регион уже связан с европейскими партнерами через линии электропередачи, соединяющие его с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). «Однако по историческим причинам энергосистема балтийских стран по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:36
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Как Валерий Золотухин в детстве оказался в инвалидной коляске
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
При помощи собранного Raspberry Pi хакеры смогли подключиться к сети JPL. Компьютер, конечно, в ней авторизован не был.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Facebook задумал захватить финансовую систему
Французский министр финансов Бруно Ле Мари подчеркнул, что Libra не позволят вытеснить поддерживаемые государством валюты; глава Банка Англии Марк Карни предупредил, что платформа может мгновенно стать системной, а значит, подвергнется повышенному вниманию регуляторов.
Обновлено в 01:20
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Шепелев объяснил, почему никому не показывает сына Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему не выкладывает в социальных сетях снимки своего сына Платона.
Обновлено в 06:24
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
В Xiaomi анонсировали новую серию смартфонов для молодежи
Руководство компании Xiaomi анонсировало выпуск новой серии смартфонов, ориентированных на молодежь.
Обновлено в 06:30
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Футбол
Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»
Футболист юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с "Леванте".
Обновлено в 05:32