ПСЖ откроет в России детскую академиюИзвестия 05:45

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте клуба. Базироваться академия будет в Москве, а прием детей в возрасте от 3 до 15 лет начнется уже с сентября 2019 года.

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