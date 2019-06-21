Футбол
ПСЖ откроет в России детскую академиюИзвестия 05:45
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте клуба. Базироваться академия будет в Москве, а прием детей в возрасте от 3 до 15 лет начнется уже с сентября 2019 года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Общество
Выбрана зеленая столица Европы 2021 года
Титул «Зеленой столицы Европы» в 2020 году будет носить Лиссабон – об этом было объявлено церемонии в «Зеленой столице» 2018 года, нидерландском городе Неймегене.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Экономика
Биткойн подорожал до $9800 и вновь обновил годовой максимум
Ралли биткойна продолжается - в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.
Обновлено в 08:20
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Политика
В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов
Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:05
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Общество
Президент дал напутствие выпускникам российских школ
Президент РФ Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На пляже в Петербурге произошла массовая драка
Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
«Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова
В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.
Обновлено в 07:17
Авто
Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен
В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Футбол
Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке Америки
Сборная Уругвая провела матч вничью против команды из Японии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:20
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра
Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".
Обновлено в 06:37
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16