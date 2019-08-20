Футбол

«ПСЖ» отклонит новое предложение «Барселоны» по аренде НеймараГазета.Ru 10:09

"Пари Сен-Жермен" намерен отклонить предложение "Барселоны" об аренде нападающего Неймара, передает ESPN. По информации издания, официально каталонский клуб еще не связывался с парижанами, но "ПСЖ" не планирует его принимать.
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