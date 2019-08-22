Футбол
ПСЖ отклонил предложение «Реала» по НеймаруLiveSport.ru вчера в 07:10
ПСЖ отклонил предложение «Реала» по трансферу бразильского нападающего Неймара. Как сообщает L’Equipe, ПСЖ отказался от варианта обменять Неймара на трех игроков, а также доплату от «Реала» в виде 100 миллионов евро.
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«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Кейлора Наваса, Хамеса Родригеса и Бэйла
Спорт-Экспрессвчера в 07:12
«ПСЖ» не стал менять Неймара на трех игроков «Реала» и 100 миллионов евро
ProstoProSportвчера в 07:41
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
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Сенатор предложил Зеленскому план признания Крыма частью России
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Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
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В Бразилии прокуратура начала проверку в связи с ростом числа пожаров в Амазонии.
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Уже совсем скоро, буквально «сегодня вечером» по космическим меркам, наша галактика Млечный путь столкнется с соседкой – Андромедой.
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В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
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Армия и оружие
Помпео рассказал, как США намерены «возвращать» террористов из Сирии
Попавшие в плен в Сирии террористы должны быть возвращены в те страны, откуда они пришли, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.
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Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
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В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
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В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета
Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.
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