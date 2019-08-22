Футбол

ПСЖ отклонил предложение «Реала» по НеймаруLiveSport.ru 07:10

ПСЖ отклонил предложение «Реала» по трансферу бразильского нападающего Неймара. Как сообщает L’Equipe, ПСЖ отказался от варианта обменять Неймара на трех игроков, а также доплату от «Реала» в виде 100 миллионов евро.
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