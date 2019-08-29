Футбол
Газета.Ru«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара
Стали известны новые детали возможного возвращения игрока "ПСЖ" Неймара в "Барселону", передает RMC Sport. По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.
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El Chiringuito: «Барселона» считает переход Неймара почти невозможным из-за Дембеле и Ракитича
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