Футбол
Газета.Ru«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара
Стали известны новые детали возможного возвращения игрока "ПСЖ" Неймара в "Барселону", передает RMC Sport. По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.
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El Chiringuito: «Барселона» считает переход Неймара почти невозможным из-за Дембеле и Ракитича
Бомбардир.рувчера в 10:21
«Барселона» была готова отдать за Неймара 150 миллионов евро и Дембеле с Ракитичем
Спорт-Экспрессвчера в 22:23
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
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Было решено, что за повышенную нагрузку хирургам будет произведена стимулирующая выплата за июль и август.
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РИА Новости вчера в 10:12
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
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Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
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Аэропорт в Саудовской Аравии подвергся удару крылатой ракеты из Йемена
Воздушная гавань города Абха в Саудовской Аравии подверглась удару крылатой ракеты, выпущенной сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру вчера в 23:00
Происшествия
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Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
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Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России
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РБК 01:00
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
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Нино Нинидзе начала передвигаться с тростью
Телепрограмма вчера в 21:05
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
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Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
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Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
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Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции
Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
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Катапультное кресло истребителя пятого поколения Су-57 получило новую автоматику, которая позволяет гарантированно спасать летчика в более сложных, чем ранее, ситуациях.
ТК Звезда вчера в 05:24
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Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
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СКР предъявил обвинение бывшему директору Антипинского НПЗ
Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ официально предъявлено обвинение. Об этом сообщает тюменское управление СКР.
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Главный тренер столичного «Спартака» Олег Кононов назвал португальскую «Брагу» фаворитом противостояния с российским клубом в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу.
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Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
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Китай проведет военный парад в честь 70-летия КНР
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ЭКД вчера в 23:06
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Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42