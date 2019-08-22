Футбол
«ПСЖ» отклонил новое предложение «Реала» по НеймаруГазета.Ru 04:00
"Пари Сен-Жермен" отклонил новое предложение мадридского "Реала" по переходу нападающего Неймара, передает РИА "Новости". По информации L'Equipe, испанский клуб предлагал €100 млн, полузащитников Гарета Бейла и Хамеса Родригеса, а также голкипера Кейлора Наваса.
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Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
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Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.
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Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
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Ученые из Австралийского национального университета (АНУ) утверждают, что впервые обнаружили черную дыру, поглощающую нейтронную звезду.
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Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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