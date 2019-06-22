«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»Советский спорт вчера в 12:10

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье. Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в Барселону и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Общество «Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Здоровье Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.

Спорт Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Шоу-бизнес Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри Поклонники королевской семьи Великобритании уже не один месяц и год наблюдают за хитросплетениями отношений между двумя братьями-принцами Уильямом и Гарри, а также за жизнью недавних молодоженов — герцога и герцогини Сассекских.

Общество Москвичи смогут пожениться в День семьи, любви и верности Пары смогут заключить брак в символичные даты — День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 2 февраля.

Политика В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».

Путешествия Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.

Энергетика Brent подорожала до $65,5 за баррель За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.

Политика В России назвали условия транзита газа через Украину Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Путешествия Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.

Происшествия Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.

Общество Россияне назвали главные черты советской эпохи Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.

Экономика Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.

Экономика На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.

Общество По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.

Экономика ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.

Экономика Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.

Общество «Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.

Общество Митинг против политических репрессий начался в Москве Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.