Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»Советский спорт 12:10

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье. Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в Барселону и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Советский спорт12:10

«ПСЖ» не хочет продавать Неймара в «Барселону»

Sport24.ru11:47

Артур хочет играть с Неймаром в «Барселоне»

Спорт-Экспресс10:49

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

Чемпионат11:13

ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Неймару

Спорт день за днем11:44

Источник: «„ПСЖ“ отказал „Барселоне“ в трансфере Неймара»

Sport.ru12:59

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара

Все про Спорт рувчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:39, Вашингтон
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Обновлено в 19:28
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
Обновлено в 16:30
Экономика

Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов

Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).
Обновлено в 20:14
Политика

Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию

Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено в 13:47
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 22:30
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:42
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Происшествия

В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда

Обновлено в 22:34
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Футбол

Легенды «Реала» обыграли ветеранов «Челси» в благотворительном матче

Обновлено в 17:54
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено в 21:46
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Обновлено в 22:54
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Футбол

Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю

Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю». В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала».
Обновлено в 21:35
Транспорт

Китайские компании могут поучаствовать в строительстве новой ВПП в Игнатьеве

На строительство новой ВПП из федерального бюджета выделено 4,67 миллиарда рублей, тогда как по оценке губернатора нужно около 6 миллиардов.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Путин запретил россиянам летать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан нашей страны с территории России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:24
Происшествия

В Кольцово приземлились пять самолетов, летевших в Тюмень

Обновлено в 22:20
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Происшествия

Восемь человек госпитализированы с пищевым отравлением в Братске

Восемь человек в выходные доставлены в больницы города Братска с пищевым отравлением, сообщили ИА «ИрСити» 24 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Обновлено в 23:15
Шоу-бизнес

«Горячий репортаж»: Анна Нетребко продемонстрировала глубокое декольте

«Горячий репортаж из «Арена ди Верона»», - рассказывает певица и рукой просит оператора показать концертную площадку, на которой артистке предстоит выступать.
Обновлено в 21:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное