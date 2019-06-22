«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Чемпионат 11:13

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Футбол Мата пошел на понижение зарплаты ради нового контракта с МЮ Зарплата испанца по новому контракту понизилась со 180 тыс. фунтов в неделю до 135 тыс. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Мата счастлив в Манчестере и очень любит этот клуб.

Общество В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

Футбол Иванович рассказал о возможном завершении карьеры Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

Политика Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».

Политика В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров» Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.

Общество В Центральной России похолодает на 20 градусов В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.

Происшествия Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.

Технологии Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете Прошло то время, когда Лариса Гузеева могла позволить себе есть все и при этом не полнеть.

Политика Москалькова призвала омбудсмена в Грузии защищать россиян Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила грузинскую коллегу омбудсмена Нино Ломджарию защитить права россиян, который пребывают в Грузии.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в стране сейчас нет экономистов из девяностых годов за исключением Алексея Кудрина, который «перековался» и «дрейфует» в сторону советника президента Сергея Глазьева, поскольку хочет увеличить отсечку нефтяных доходов.

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Политика Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.

Экономика Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара Россия стремится уменьшить собственную зависимость от американского доллара, наращивая золотовалютные резервы, и западные эксперты поддерживают данную инициативу.

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Гаджеты Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.

Политика Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.