Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Чемпионат 11:13
Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
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