Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Чемпионат 11:13

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Неймар – игрокам «Барселоны»: Спокойно, я возвращаюсь

Советский спорт07:41

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

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Фанаты «Барселоны» не хотят видеть Неймара в команде

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Неймар пообещал игрокам «Барселоны», что вернется

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Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара

Все про Спорт рувчера в 13:03

СМИ: «ПСЖ» не будет продавать Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспресс10:30
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Футбол

Мата пошел на понижение зарплаты ради нового контракта с МЮ

Зарплата испанца по новому контракту понизилась со 180 тыс. фунтов в неделю до 135 тыс. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Мата счастлив в Манчестере и очень любит этот клуб.
Обновлено в 09:34
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Прошло то время, когда Лариса Гузеева могла позволить себе есть все и при этом не полнеть.
Обновлено в 10:00
Политика

Москалькова призвала омбудсмена в Грузии защищать россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила грузинскую коллегу омбудсмена Нино Ломджарию защитить права россиян, который пребывают в Грузии.
Обновлено в 02:30
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина

Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в стране сейчас нет экономистов из девяностых годов за исключением Алексея Кудрина, который «перековался» и «дрейфует» в сторону советника президента Сергея Глазьева, поскольку хочет увеличить отсечку нефтяных доходов.
Обновлено в 08:41
Автоспорт

Норрис признан лучшим гонщиком дня на Гран-при Франции

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал лучшим гонщиком дня на Гран-при Франции по мнению болельщиков.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи

Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Политика

В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России

Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Экономика

Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара

Россия стремится уменьшить собственную зависимость от американского доллара, наращивая золотовалютные резервы, и западные эксперты поддерживают данную инициативу.
Обновлено в 07:14
Единоборства

Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою

Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

Обновлено в 10:54
Общество

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Обновлено в 06:44
Политика

Путин заявил о готовности к диалогу с США

Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном

Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Политика

Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Обновлено в 09:53
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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