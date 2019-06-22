«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»Советский спорт 12:10

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье. Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в Барселону и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.

Спорт день за днем

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Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Энергетика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

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Футбол Аргентина избежала провала на Кубке Америки Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.

Футбол Германия вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира Сборная Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы среди футболистов не старше 21 года.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.

Общество Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Автоспорт Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Франции, по итогам которой он занял 14-е место, прорвавшись с последнего ряда стартового поля.

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Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Гаджеты Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.

Политика В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.

Политика Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Происшествия МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.

Шоу-бизнес Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга 22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.