Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Чемпионат вчера в 11:13
«Барселона» не сумела договориться о трансфере бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает TF1. По данным источника, каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как «ПСЖ» не планирует с ним расставаться.
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Mundo Deportivo: ради перехода в «Барселону» Неймар готов на понижение зарплаты более чем на треть
Бомбардир.рувчера в 14:24
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Политика
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Обновлено 21 июня в 06:45
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
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Обновлено вчера в 14:42
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Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»
Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
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Обновлено вчера в 20:13
Экономика
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Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
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На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
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Обновлено вчера в 23:30
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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
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Космос
Селфи в космосе: NASA представило новое приложение
Стоит отметить, что NASA не посвящает себя созданию развлекательных приложений, его главная задача заключается в изучении космоса.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
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Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
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На Украине заявили о критическом недостатке запасов газа
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Обновлено вчера в 04:21
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Обновлено вчера в 20:00