Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Чемпионат вчера в 11:13

«Барселона» не сумела договориться о трансфере бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает TF1. По данным источника, каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как «ПСЖ» не планирует с ним расставаться.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар обратился к друзьям из «Барселоны»

Lenta.ruвчера в 15:22

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Советский спортвчера в 12:10

Артур хочет играть с Неймаром в «Барселоне»

Спорт-Экспрессвчера в 10:49

Mundo Deportivo: ради перехода в «Барселону» Неймар готов на понижение зарплаты более чем на треть

Бомбардир.рувчера в 14:24

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

Чемпионатвчера в 11:13

«ПСЖ» не хочет продавать Неймара в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 11:47

СМИ: Неймар пообещал игрокам «Барселоны» вернуться в команду

Матч ТВвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Армия и оружие

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Обновлено вчера в 23:10
Политика

Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию

Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено вчера в 13:47
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов

Обновлено в 00:40
Футбол

Стала известна главная цель «Арсенала» на летнее трансферное окно

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал главной трансферной целью "Арсенала" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:31
Авто

В Сети появились первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США

Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей

Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Глава Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:57
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»

Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

«Рузское молоко» Василия Бойко-Великого хотят обанкротить

Догадаться о причинах не сложно, банкротят, когда партнер должен и не отдает. «Русское молоко», (через с) — это агрохолдинг.
Обновлено в 00:06
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Происшествия

В воинской части Казахстана произошел взрыв

На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Обновлено в 00:49
Экономика

На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:04
Космос

Селфи в космосе: NASA представило новое приложение

Стоит отметить, что NASA не посвящает себя созданию развлекательных приложений, его главная задача заключается в изучении космоса.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Энергетика

На Украине заявили о критическом недостатке запасов газа

Запасы газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы Украины, «Укртрансгаза», составляют чуть больше половины месячной потребности страны — запас составляет 152 миллиона кубометров газа, тогда как в месяц Украина потребляет около 240 миллионов кубометров, сообщили в компании.
Обновлено вчера в 04:21
Общество

Гороскоп на неделю 24 – 30 июня: Весы проведут революцию, Тельцы почувствуют свободу

Не будь конституция слабее воли, Вы бы совершали на этой неделе подвиги.
Обновлено вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное