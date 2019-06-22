Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Газета.Ru 14:22
Французский "Пари Сен-Жермен" не будет продавать нападающего Неймара в испанскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Telefoot, парижане определили принципиальную позицию по Неймару и не собираются отпускать его, несмотря на желание самого футболиста вернуться в "Барселону".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
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Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке
О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
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Обновлено в 06:12
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У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
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Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.
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Обновлено в 12:12
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В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция
В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
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Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Навальный с семьей улетел в Италию, проигнорировав фрик-митинг 23 июня
Блогер Алексей Навальный улетел в Италию вместо участия в митинге оппозиции в Москве в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 12:54
Культура
Полный Цахес. Молодые режиссеры в поединке со старыми текстами
Недаром ключевым образом сценографа Эмиля Капелюша становится остов затонувшего корабля, скелет судьбы, пустые ребра некогда полного существования.
Обновлено в 15:26
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Политика
Жена Саакашвили пришла на митинг
Обновлено в 14:51
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Кай Метов: «Иногда мне дарят продукты»
Обновлено в 14:00
Политика
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Обновлено в 15:28
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Политика
Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек
В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном.
Обновлено в 03:55
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Авто
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Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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