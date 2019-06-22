Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Газета.Ru 14:22

Французский "Пари Сен-Жермен" не будет продавать нападающего Неймара в испанскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Telefoot, парижане определили принципиальную позицию по Неймару и не собираются отпускать его, несмотря на желание самого футболиста вернуться в "Барселону".
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«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Советский спорт12:10

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара

Все про Спорт рувчера в 13:03

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

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ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Неймару

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Артур хочет играть с Неймаром в «Барселоне»

Спорт-Экспресс10:49

СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны» о скором возвращении

LiveSport.ru06:10

Источник: «„ПСЖ“ отказал „Барселоне“ в трансфере Неймара»

Sport.ru12:59
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Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

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В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
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52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс

Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Политика

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Политика

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Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать

Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
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Происшествия

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Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:12
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Политика

Власти отреагировали на заявление «Рустави 2» о захвате телеканала

Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Минске госпитализировали посла Сербии

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Общество

В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция

В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Общество

Навальный с семьей улетел в Италию, проигнорировав фрик-митинг 23 июня

Блогер Алексей Навальный улетел в Италию вместо участия в митинге оппозиции в Москве в поддержку Ивана Голунова.
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Культура

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Недаром ключевым образом сценографа Эмиля Капелюша становится остов затонувшего корабля, скелет судьбы, пустые ребра некогда полного существования.
Обновлено в 15:26
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Жена Саакашвили пришла на митинг

Обновлено в 14:51
Интернет

Telegram позволит пользователям передавать права на каналы

Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Кай Метов: «Иногда мне дарят продукты»

Обновлено в 14:00
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Шоу-бизнес

Новый избранник Ксении Собчак заработал 7 миллионов рублей за год

Обновлено в 13:00
Гаджеты

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
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Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек

В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном.
Обновлено в 03:55
Автоспорт

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят: гонка была не так уж плоха сегодня

Обновлено в 12:36
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
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