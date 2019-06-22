«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»Газета.Ru 14:22

Французский "Пари Сен-Жермен" не будет продавать нападающего Неймара в испанскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Telefoot, парижане определили принципиальную позицию по Неймару и не собираются отпускать его, несмотря на желание самого футболиста вернуться в "Барселону".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Политика В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Политика Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Происшествия Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.

Происшествия Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.

Политика Власти отреагировали на заявление «Рустави 2» о захвате телеканала Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.

Происшествия В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.

Происшествия В Минске госпитализировали посла Сербии Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.

Общество В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.

Армия и оружие Рассекречены документы об обороне Брестской крепости Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.

Общество Навальный с семьей улетел в Италию, проигнорировав фрик-митинг 23 июня Блогер Алексей Навальный улетел в Италию вместо участия в митинге оппозиции в Москве в поддержку Ивана Голунова.

Культура Полный Цахес. Молодые режиссеры в поединке со старыми текстами Недаром ключевым образом сценографа Эмиля Капелюша становится остов затонувшего корабля, скелет судьбы, пустые ребра некогда полного существования.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Интернет Telegram позволит пользователям передавать права на каналы Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.

Гаджеты Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.

Политика Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.

Армия и оружие Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном.

Футбол В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.