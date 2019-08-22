Футбол
«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Реал»Еженедельник Футбол 04:09
«Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении бразильского форварда. Однако, парижский клуб отказывается продавать в Мадрид своего лидера. Тем не менее, «сливочные» продолжают переговоры с «ПСЖ» о возможном трансфере.
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L’Equipe: «Реал» предложил за Неймара 100 миллионов, а также Бэйла, Хамеса и Наваса
Бомбардир.рувчера в 18:42
«Реал» предложил «ПСЖ» 100 миллионов евро, Бэйла, Хамеса и Наваса за Неймара, но получил отказ
Спорт-Экспрессвчера в 18:35
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
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Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive
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В Ульяновске мужчина устроил стрельбу
Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.
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Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
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Обновлено вчера в 15:59
Экономика
У россиян стало меньше свободных денег
Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.
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Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности
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Новое исследование одного из самых старых и наиболее полных ископаемых черепов высших приматов из Южной Америки показывает, что модель эволюции мозга в этой группе была гораздо более сложной, чем считалось ранее.
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Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
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Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
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Трамп считает некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен отказался от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.
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Обновлено в 04:53
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