«ПСЖ» не собирается отпускать Неймара в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 11:35

Парижский клуб проигнорирует желание нападающего сборной Бразилии Неймара вернуться в «Барселону». Как сообщает французская футбольная программа Téléfoot, руководство «ПСЖ» решило пойти на принцип и не вступать в переговоры с «Барселоной» по Неймару.

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«ПСЖ» не собирается отпускать Неймара в «Барселону»

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