Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»Советский спорт 12:10
Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье. Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в Барселону и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
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Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
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Обновлено вчера в 17:41
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Футбол
Президент «Баварии»: «Мы можем осуществить трансфер Сане»
Президент «Баварии» Ули Хенесс в очередной раз высказался на тему возможного трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Автоспорт
Норрис признан гонщиком дня на Гран-при Франции
Обновлено в 11:16
Происшествия
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Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 04:37
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
При стрельбе в баре в США погиб один человек
По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.
Обновлено в 16:16
Здоровье
На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок
В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Транспорт
Недостижимое качество? Или коррупция обыкновенная?
Сайт госзакупок показывает, что ТМХ выступает единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Обновлено в 09:10
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео
В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
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Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Политика
В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян
Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
Обновлено в 15:47
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ
Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Составлен топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов
Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55