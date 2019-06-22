«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»Советский спорт 12:10

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье. Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в Барселону и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Политика ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.

Футбол Президент «Баварии»: «Мы можем осуществить трансфер Сане» Президент «Баварии» Ули Хенесс в очередной раз высказался на тему возможного трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.

Происшествия Уроженку России обнаружили мертвой в США Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится 21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Происшествия При стрельбе в баре в США погиб один человек По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.

Здоровье На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс истосковалась по сексу Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

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Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Происшествия Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.

Шоу-бизнес Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.

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Политика В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.

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