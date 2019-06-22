Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»Советский спорт 12:10

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье. Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в Барселону и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.
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«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Советский спорт12:10

Источник: «„ПСЖ“ отказал „Барселоне“ в трансфере Неймара»

Sport.ru12:59

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара

Все про Спорт рувчера в 13:03

ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Неймару

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СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны» о скором возвращении

LiveSport.ru06:10

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
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ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

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В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
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Уроженку России обнаружили мертвой в США

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Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится

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Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
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Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

При стрельбе в баре в США погиб один человек

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

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На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок

В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
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Транспорт

Недостижимое качество? Или коррупция обыкновенная?

Сайт госзакупок показывает, что ТМХ выступает единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
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В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео

В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду

Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
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В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС

В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
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В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян

Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
Обновлено в 15:47
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В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
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Армия и оружие

ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ

Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник».
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Составлен топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов

Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.
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Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

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