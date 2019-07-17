В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча. Ранее сообщалось, что в сделку по трансферу Неймара могут войти Коутиньо и Усман Дембеле.

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«ПСЖ» отказался отдавать Неймара в «Барселону» в обмен на двух игроков

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