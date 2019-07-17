Футбол
«ПСЖ» отказался отдавать Неймара в «Барселону» в обмен на двух игроковГазета.Ru вчера в 05:22
В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча. Ранее сообщалось, что в сделку по трансферу Неймара могут войти Коутиньо и Усман Дембеле.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
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В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
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Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
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