Футбол

«ПСЖ» отказался отдавать Неймара в «Барселону» в обмен на двух игроковГазета.Ru вчера в 05:22

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча. Ранее сообщалось, что в сделку по трансферу Неймара могут войти Коутиньо и Усман Дембеле.
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«Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и двух игроков на выбор

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«Барселона» сделала ПСЖ улучшенное предложение по Неймару

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СМИ: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и двух игроков на выбор

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«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих игроков на выбор

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«Барселона» улучшила предложение по Неймару

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«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор

Sports.ru12:14
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Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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Минфин поддерживает предложение повысить НДС на пальмовое масло до 20%.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
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У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с перегревом

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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
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На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
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В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
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Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
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Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве.
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