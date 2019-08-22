Футбол
«ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»Чемпионат 06:30
«Пари Сен-Жермен» отклонил предложение мадридского «Реала» по нападающему Неймару, сообщает L’Equipe. По информации издания, парижане отказались обменять 27-летнего бразильского футболиста на игроков «Королевского клуба».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборной
ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год.
Обновлено в 06:10
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Футбол
Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Наполи» рассматривает вариант с покупкой нападающего ЦСКА Чалова
«Наполи» рассматривает варианты усиления атакующей линии команды в преддверии нового сезона и обратил внимание на нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщает Offside Squad.
Обновлено в 08:45
Футбол
Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмы
Обновлено в 05:38
Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»
31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Полузащитник «Ротора» вошел в символическую сборную 9 тура ФНЛ
Полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, который отметился голом в матче против «Шинника», вошел в символическую сборную девятого тура ФНЛ.
Обновлено в 07:25
Футбол
Ривалдо считает, что Коутиньо ушёл из «Барселоны» из-за Месси
Найти своё место в команде, где вся похвала и ответственность уходит к Месси, – это всегда нелегко.
Обновлено в 08:13
Футбол
Twitter будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов
Руководство Twitter приняло решение следить за аккаунтами 50-ти лучших темнокожих футболистов.
Обновлено в 06:08
Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Футбол
Пике 25 августа может провести 500-й матч за «Барселону»
Если футболист сыграет против "Бетиса" во 2-м туре Ла Лиги, то проведет 500-й матч за "сине-гранатовых".
Обновлено в 08:46
Футбол
Аналитика «Вердера» оштрафовали на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона
Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона.
Обновлено в 07:30