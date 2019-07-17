Футбол
«ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Барселону»Еженедельник Футбол 04:31
«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего. Руководство каталонцев намерено вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара уже этим летом. «Барса» предлагала за 27-летнего бразильца 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.
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Новое предложение «Барселоны» по Неймару: 40 миллионов евро, Коутинью и Ракитич
Спорт-Экспрессвчера в 20:01
«Барселона» предложила за Неймара 40 млн и Ракитича с Коутинью, ПСЖ отказался
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