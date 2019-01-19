Футбол
ПСЖ отгрузил 9 мячей «Генгаму», Мбаппе и Кавани оформили хет-трикиLiveSport.ru 12:57
В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Генгамом» со счетом 9:0. В составе победителей хет-трики оформили Килиан Мбаппе (37-я, 45-я, 80-я минуты) и Эдинсон Кавани (59-я, 66-я, 75-я минуты), дубль на счету Неймара (11, 68), еще один гол забил Тома Менье (83).
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