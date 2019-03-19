«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSport24.ru вчера в 13:56

«ПСЖ» осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра на видео в адрес клуба, его представителей и бывших игроков, — цитирует AP заявление «ПСЖ».

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

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