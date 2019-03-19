Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSport24.ru вчера в 13:56

«ПСЖ» осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра на видео в адрес клуба, его представителей и бывших игроков, — цитирует AP заявление «ПСЖ».
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«ПСЖ» обвинил Патриса Эвра в гомофобии после его высказываний

Чемпионат04:00

Эвра принёс извинения за оскорбления в адрес игроков «ПСЖ»

Евро-футбол.ру02:21

«Я не гомофоб». Эвра извинился за скандальное видео и обвинил СМИ в предвзятости

Sport24.ru00:05

Эвра извинился перед ПСЖ

Soccer.ruвчера в 16:49

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Спорт-Экспрессвчера в 13:37

«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Бомбардир.рувчера в 13:43

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sports.ruвчера в 12:39
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы

Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США

Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
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Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Политика

Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Смертельное ДТП с автомобилем инкассации в Москве попало на видео

Лобовое столкновение фургона инкассации с фурой произошло на Угрешской улице в Москве.
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Кино

Netflix представил первый трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Обновлено в 08:26
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Хоккей

«Салават Юлаев» – «Автомобилист». Трансляция начнется в 17:00

На Sports.ru можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Театры

Умер оперный певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:50
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 06:58
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
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Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
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Происшествия

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Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
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Гаджеты

Apple выпустила AirPods с беспроводной зарядкой, названа цена в России

Обновлено в 08:44
Транспорт

«Нордавиа» сменила название на Smartavia

Обновлено в 07:48
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

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Умер народный артист России Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:46
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
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Здоровье

Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
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Политика

Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Рита Дакота вспомнила о влюбленности в девушку

В публикации артистка вспомнила, что в прошлом она была влюблена в девушку.
Обновлено в 05:00
Кино

Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел

После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
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Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Французский футболист, левый защитник. В прошлом игрок национальной сборной Франции. По итогам сезонов 2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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