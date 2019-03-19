Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSports.ru 12:39
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу
Обновлено в 15:24
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Финансы
Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика
Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова
Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Баскетбол
УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы
УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной
После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Обновлено вчера в 21:34
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено в 14:57
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Наука
Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина
Лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте крупнейшей математической награды в мире.
Обновлено в 12:55
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Здоровье
Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе
Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32