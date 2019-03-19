Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSports.ru 12:39

«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
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ПСЖ планирует подать в суд на Эвра за гомофобные оскорбления клуба

Soccer.ru13:59

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sport24.ru13:56

«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Бомбардир.ру13:43

«ПСЖ» осудил оскорбительные высказывания Эвра в адрес клуба

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«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба

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«ПСЖ»: «Решительно осуждаем высказывания Эвра в адрес клуба»

Спорт-Экспресс13:37

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sports.ru12:39
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Шоу-бизнес

Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу

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В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Финансы

Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
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Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
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Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

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Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Космос

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
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УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы

УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной

После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»

В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
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Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
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Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Ставропольские следователи проверяют видео драки судьи с полицейскими

Обновлено в 10:30
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Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено в 14:57
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Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
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Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте крупнейшей математической награды в мире.
Обновлено в 12:55
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Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

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Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

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Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе

Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
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Патрис Эвра
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