«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSports.ru вчера в 12:39

«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

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