Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSports.ru 12:39

«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
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ПСЖ планирует подать в суд на Эвра за гомофобные оскорбления клуба

Soccer.ru13:59

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sport24.ru13:56

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sports.ru12:39

«ПСЖ» осудил оскорбительные высказывания Эвра в адрес клуба

Евро-футбол.ру13:36

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба

Чемпионат13:08

«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Бомбардир.ру13:43

«ПСЖ»: «Решительно осуждаем высказывания Эвра в адрес клуба»

Спорт-Экспресс13:37
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Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика

Песков рассказал об ожиданиях от нового президента Украины

В Кремле хотели бы, чтобы пост президента Украины занял "трезво оценивающий реальность" и "политически мудрый человек".
Обновлено в 08:32
Происшествия

Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске

История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Хоккей

Форвард «Барыса» Кормье дисквалифицирован на один матч

«На основании представленных материалов спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Патриса Кормье по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В центре Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено на улице Большая Полянка в центре Москвы.
Обновлено в 05:39
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Обновлено вчера в 07:38
Политика

Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В США под воду уходит стратегическая авиабаза

В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Экономика

Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана

На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.
Обновлено в 09:37
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Общество

Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле

В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня

Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено в 14:25
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Футбол

Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро

Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева

Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Музыка

Кончита Вурст сняла платье и постриглась

В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.
Обновлено в 13:23
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Экономика

ФАС прекратила дело о сговоре Минздрава и «Р-Фарм»

Дело о предполагаемом сговоре с Минздравом прекращено в связи с отсутствием доказательств, рассказал РБК начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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Патрис Эвра
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. В прошлом игрок национальной сборной Франции. По итогам сезонов 2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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