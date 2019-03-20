Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSports.ru вчера в 12:39
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
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Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Обновлено вчера в 09:36
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Интернет
Instagram запустил покупки внутри приложения
После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.
Обновлено в 02:57
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Происшествия
ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х
ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину
В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову
Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:22
Спорт
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ
Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Авто
Niels van Roij Design сделает купе на базе Range Rover
Кузовное ателье Niels van Roij Design объявило о начале работ по созданию купе на базе кроссовера Range Rover, сообщает Autocar.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье
По информации СМИ, избивали срочников в том числе в одной из воинских частей в районе полигона Цугол в Забайкальском крае.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Амурчанкам заплатят больше за рождение детей
Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского
Обновлено вчера в 19:00
Единоборства
WBA обязала Александра Усика провести бой с Денисом Лебедевым
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня подал в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам
Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 04:06
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Политика
Франция и Италия заявили о готовности блокировать отсрочку Brexit
Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход, заявил европейский дипломатический источник.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал свежую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Первые места в нем заняли "дочки" иностранных банков.
Обновлено в 04:18
Политика
Президент Чехии обвинил Турцию в союзничестве с ИГИЛ
Глава Чехии Милош Земан в рамках встречи с жителями Карловарского края заявил, что Турция является «союзником» террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 23:07
Космос
На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды
Обновлено в 01:23
Политика
Назарбаев переедет из своей резиденции в здание библиотеки
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, подписавший во вторник указ о прекращении с 20 марта исполнения президентских полномочий, переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана, сообщил в среду глава его канцелярии Махмуд Касымбеков.
Обновлено в 02:05