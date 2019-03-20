Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клубаSports.ru вчера в 12:39
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Марина Александрова раскрыла секрет стройной фигуры
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что в 2014 году певица Юлия Началова победила онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё решение отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира 2019 года в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 02:50
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:36
Футбол
Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта прибыл в Челябинск.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта
Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Новый Nissan Juke вышел на тесты в серийном кузове
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Наука
Главную премию по математике впервые в истории получила женщина
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Общество
Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян
В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.
Обновлено в 02:41
Авто
Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга
У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.
Обновлено в 03:01
Экономика
В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан
Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Политика
Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне.
Обновлено вчера в 20:17
Здоровье
Китай отменил карантин в 90% районов, прежде зараженных чумой свиней
Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина на территории 90% районов, где он был введен ранее в связи с распространением африканской чумы свиней.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам
Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки глянца
Фотографию с обложки Светлана опубликовала на своей странице в Instagram. На ней она предстала в красном бикини в ретро-стиле.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
МИД России вернул Украине ноту в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел России не стало рассматривать ноту протеста Украины против визита Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
День весеннего равноденствия придется на 20 марта
Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран.
Обновлено в 02:15
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Спорт
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ
Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47