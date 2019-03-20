Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клубаЧемпионат вчера в 13:08

«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.
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«ПСЖ» обвинил Патриса Эвра в гомофобии после его высказываний

Чемпионат04:00

«ПСЖ»: «Решительно осуждаем высказывания Эвра в адрес клуба»

Спорт-Экспрессвчера в 13:37

«Я не гомофоб». Эвра извинился за скандальное видео и обвинил СМИ в предвзятости

Sport24.ru00:05

Эвра извинился перед ПСЖ

Soccer.ruвчера в 16:49

Эвра принёс извинения за оскорбления в адрес игроков «ПСЖ»

Евро-футбол.ру02:21

«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Бомбардир.рувчера в 13:43

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sports.ruвчера в 12:39
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Политика

Назарбаев перед отставкой позвонил Путину

Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт

Самодурова чисто исполнила короткую программу на ЧМ в Сайтаме

Самодурова начала свою короткую программу с чистого исполнения каскада из тройных флипа и тулупа, затем продемонстрировала тройной риттбергер со сложным выездом и двойной аксель.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Сотрудники прокуратуры нашли хлеб «из будущего» в Петербурге

Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры нашли хлебобулочные изделия "из будущего".
Обновлено в 05:15
Хоккей

Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд

Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Политика

Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»

Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 02:51
Общество

Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени

Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Анна Седокова разместила фото в бикини, от которого холодок по коже

На снимке Аня позирует в бикини с принтом леопарда. На плечах Седоковой кожаная куртка.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Путешествия

Названы самые популярные среди российских туристов страны

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.
Обновлено в 03:38
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Театры

Умер оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ

Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Общество

Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика

Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко

Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.
Обновлено в 07:14
Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Политика

Из приложения на iPhone пропали крымские города

Населенные пункты Крыма пропали из мобильного приложения «Погода» американской корпорации Apple, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 06:58
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
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Патрис Эвра
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. В прошлом игрок национальной сборной Франции. По итогам сезонов 2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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