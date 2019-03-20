Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клубаЧемпионат вчера в 13:08
«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.
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Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт
Самодурова чисто исполнила короткую программу на ЧМ в Сайтаме
Самодурова начала свою короткую программу с чистого исполнения каскада из тройных флипа и тулупа, затем продемонстрировала тройной риттбергер со сложным выездом и двойной аксель.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Сотрудники прокуратуры нашли хлеб «из будущего» в Петербурге
Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры нашли хлебобулочные изделия "из будущего".
Обновлено в 05:15
Хоккей
Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд
Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Политика
Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»
Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Общество
Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени
Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Анна Седокова разместила фото в бикини, от которого холодок по коже
На снимке Аня позирует в бикини с принтом леопарда. На плечах Седоковой кожаная куртка.
Обновлено в 05:12
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Путешествия
Названы самые популярные среди российских туристов страны
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко
Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Политика
Из приложения на iPhone пропали крымские города
Населенные пункты Крыма пропали из мобильного приложения «Погода» американской корпорации Apple, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 06:58
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45