«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клубаЧемпионат вчера в 13:08

«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба

Армия и оружие ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Спорт Самодурова чисто исполнила короткую программу на ЧМ в Сайтаме Самодурова начала свою короткую программу с чистого исполнения каскада из тройных флипа и тулупа, затем продемонстрировала тройной риттбергер со сложным выездом и двойной аксель.

Происшествия Сотрудники прокуратуры нашли хлеб «из будущего» в Петербурге Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры нашли хлебобулочные изделия "из будущего".

Хоккей Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.

Экономика Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

Политика Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза» Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.

Происшествия В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.

Общество Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.

Путешествия Названы самые популярные среди российских туристов страны Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.

Театры Умер оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.

Общество Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Финансы Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Общество Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.

Политика Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.

Футбол «Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.

Экономика Forbes назвал самые надежные банки в России Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.

Политика Из приложения на iPhone пропали крымские города Населенные пункты Крыма пропали из мобильного приложения «Погода» американской корпорации Apple, сообщает радиостанция «Говорит Москва».