Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клубаЧемпионат вчера в 13:08
«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.
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Политика
Путин пожелал здоровья Назарбаеву
По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика
Минтруд предложит новую потребкорзину весной 2020 года
Законопроект о новой потребительской корзине будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года.
Обновлено в 05:26
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве
В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 21:30
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика
В Ивано-Франковске произошли столкновения на митинге Порошенко
Украинские националисты устроили потасовку с полицией в Ивано-Франковске перед выступлением на митинге президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:47
Космос
Почему NASA отменило программу «Аполлон»
Люди высаживались на другой астрономический объект шесть раз: все высадки осуществили в рамках программы «Аполлон» — самого дорогого, сложного и технически рискованного проекта в истории.
Обновлено вчера в 13:27
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Финансы
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%
Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08
Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 02:16
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено вчера в 10:48
Общество
В Приморье начали обследовать белух и косаток в «китовой тюрьме»
Оценка состояния незаконно отловленных косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» близ приморской Находки, начата специалистами.
Обновлено в 03:24
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Для украинской армии передали более 400 единиц вооружения, заявил Порошенко
Более 400 единиц вооружения и военной техники передали в среду на нужды украинской армии, всего с начала 2014 года в вооруженные силы Украины поставили более 23 тысяч единиц военной техники, заявил в среду президент Петр Порошенко.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Общество
«Мега Дыбенко» ждет реконструкция в 3 млрд рублей
В первую очередь в комплекс будет интегрирован магазин IKEA, объем инвестиций в этот проект составит 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить
Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Минобороны проверят сообщения об избиении срочников в Забайкалье
Военные совместно с правоохранителями проверят все соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами.
Обновлено в 05:20