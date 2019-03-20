Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клубаЧемпионат вчера в 13:08

«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.
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Эвра извинился перед ПСЖ

Soccer.ruвчера в 16:49

Эвра принёс извинения за оскорбления в адрес игроков «ПСЖ»

Евро-футбол.ру02:21

«Я не гомофоб». Эвра извинился за скандальное видео и обвинил СМИ в предвзятости

Sport24.ru00:05

«ПСЖ» обвинил Патриса Эвра в гомофобии после его высказываний

Чемпионат04:00

«ПСЖ»: «Решительно осуждаем высказывания Эвра в адрес клуба»

Спорт-Экспрессвчера в 13:37

«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков»

Бомбардир.рувчера в 13:43

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

Sports.ruвчера в 12:39
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Политика

Путин пожелал здоровья Назарбаеву

По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика

Минтруд предложит новую потребкорзину весной 2020 года

Законопроект о новой потребительской корзине будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года.
Обновлено в 05:26
Авто

Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае

Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве

В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 21:30
Технологии

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика

В Ивано-Франковске произошли столкновения на митинге Порошенко

Украинские националисты устроили потасовку с полицией в Ивано-Франковске перед выступлением на митинге президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:47
Космос

Почему NASA отменило программу «Аполлон»

Люди высаживались на другой астрономический объект шесть раз: все высадки осуществили в рамках программы «Аполлон» — самого дорогого, сложного и технически рискованного проекта в истории.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль

Обновлено в 00:52
Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Финансы

Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%

Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08
Футбол

Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»

Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
Здоровье

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 02:16
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено вчера в 10:48
Общество

В Приморье начали обследовать белух и косаток в «китовой тюрьме»

Оценка состояния незаконно отловленных косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» близ приморской Находки, начата специалистами.
Обновлено в 03:24
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Для украинской армии передали более 400 единиц вооружения, заявил Порошенко

Более 400 единиц вооружения и военной техники передали в среду на нужды украинской армии, всего с начала 2014 года в вооруженные силы Украины поставили более 23 тысяч единиц военной техники, заявил в среду президент Петр Порошенко.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

Обновлено вчера в 20:54
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Назарбаев объяснил выбор своего преемника

Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Общество

«Мега Дыбенко» ждет реконструкция в 3 млрд рублей

В первую очередь в комплекс будет интегрирован магазин IKEA, объем инвестиций в этот проект составит 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика

Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить

Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
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Адвокат рассказал о встрече Москальковой и Вышинского в суде Киева

Обновлено в 05:13
Происшествия

В Минобороны проверят сообщения об избиении срочников в Забайкалье

Военные совместно с правоохранителями проверят все соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами.
Обновлено в 05:20
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Патрис Эвра
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Французский футболист, левый защитник. В прошлом игрок национальной сборной Франции. По итогам сезонов 2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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