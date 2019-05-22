«ПСЖ» определился со стоимостью трансфера МбаппеГазета.Ru 04:16

"Пари Сен-Жермен" не намерен рассматривать предложения по приобретению нападающего Килиана Мбаппе ниже €250 млн, сообщает "Советский спорт". По информации L'Équipe, руководство клуба не хочет расставаться с футболистом и не готово продавать его ниже указанной суммы.

Общество Если планы мэрии будут реализованы даже частично – это уже большой результат – Паутова Член общественной палаты города Нижнего Новгорода, координатор экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова отметила, что за год в Нижнем Новгороде произошло несколько важных позитивных изменений в экологической сфере.

Происшествия Адвокат Оксана Садчикова освобождена в Махачкале Как писал "Кавказский узел", адвоката Оксану Садчикову и ее доверительницу Аминат Махмудову, которая пытается забрать детей у бывшего мужа по решению суда, задержали в Махачкале.

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Общество В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Политика Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.

Политика Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.

Общество Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Шоу-бизнес Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.

Экономика Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.

Происшествия Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.

Происшествия Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.

Авто Toyota займется выпуском запчастей для старой Supra Компания Toyota наладит выпуск запчастей и комплектующих для спорткаров Supra третьего и четвертого поколения.

Общество Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Кино Опубликованы кадры съемок новых «Звездных войн» Фотографии со съемок девятого эпизода знаменитой саги «Звездные войны» — «Восхождение Скайуокера» — появились в Сети.

Авто Land Rover показал новый Discovery Sport Совсем недавно Range Rover представил свою обновленную спортивную версию кроссовера.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Гаджеты Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20 Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.

Общество Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.

Гаджеты Apple представила новый MacBook Pro Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.