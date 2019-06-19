Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера НеймараГазета.Ru 15:29
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien. По информации источника, французский клуб готов продать футболиста за €300 млн. Отмечается, что подобную цену команды, претендующие на игрока, не смогут осилить.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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