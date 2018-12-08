Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн. Ранее Адриен Рабьо не был включен в заявку клуба на игру с «Бордо» и не явился на тренировку перед игрой.

REGNUM 08:04