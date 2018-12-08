Футбол

«ПСЖ» оценивает Рабьо в 40 млн евро
REGNUM
08:04

Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн. Ранее Адриен Рабьо не был включен в заявку клуба на игру с «Бордо» и не явился на тренировку перед игрой.
REGNUM08:04

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«ПСЖ» готов увеличить зарплату Рабьо в 4 раза

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Евро-футбол.ру05:41

«ПСЖ» готов в четыре раза увеличить зарплату Рабьо

Спорт-Экспресс05:15

«ПСЖ» готов продать Рабьо и оценивает его в 40 млн евро

Sport24.ru06:44

«ПСЖ» готов продать Рабьо зимой за 40 млн евро

Sports.ruвчера в 23:59

ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Soccer.ruвчера в 14:28

«ПСЖ» готов продать Рабьо в январе за 40 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:29
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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