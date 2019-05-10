Футбол

ПСЖ обжалует дисквалификацию НеймараSoccer.ru 07:14

ПСЖ подаст апелляцию на дисквалификацию нападающего команды Неймара. Бразилец получил три матча бана за удар болельщика после игры Кубка Франции с "Ренном". Также футболист дисквалифицирован еще на две игры условно.
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У Неймара сдают нервы. Его спасут Кубок Америки и смена клуба?

Спорт-Экспресс11:55

«ПСЖ» обжалует решение о дисквалификации Неймара

Матч ТВ10:57

Неймар отстранен на три игры за удар болельщика

Бомбардир.ру07:13

Неймара дисквалифицировали на три матча из-за драки с фанатом

Газета.Ru06:02

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Чемпионат05:30

Неймар дисквалифицирован на три матча

Sport.ru07:43

«ПСЖ» подаст апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Неймара

Sport24.ru10:09
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Политика

Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

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Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
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Хоккей

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Хоккей

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
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В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
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Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Обновлено в 11:32
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
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Лужков назвал Доренко «гением зла»

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В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Названы дата и место прощания с Доренко

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Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Общество

Скончался бывший руководитель ГУВД Краснодарского края

10 мая в Краснодаре скончался генерал-лейтенант полиции Александр Сапрунов, руководивший структурой с 1994 по 2000 год Родившийся в 1949 году Сапрунов возглавил Главное управление внутренних дел Краснодарского края в 1994 году, а в 2001 году — аналогичное ведомство в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком

В аэропорту Пирсон в Торонто пять человек пострадали при столкновении самолета Air Canada Jazz с топливозаправщиком.
Обновлено в 11:41
Футбол

Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Рубин»

Тренерские штабы огласили составы на игру "Локомотива" с "Рубином" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Политика

Депутаты предложили особые условия начала расследований против себя

Законопроект, согласно которому административное преследование депутатов может быть начато исключительно местным прокурором, внесен в Госдуму депутатами самарской Губернской думы.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
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Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
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Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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