Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги
Евро-футбол.ру
16:55

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Евро-футбол.ру16:55

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«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Матч ТВ17:05

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Советский спорт16:51

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка лиги благодаря голу 19-летнего воспитанника клуба

Чемпионат16:51

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Спорт-Экспресс17:02

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

Евро-футбол.ру16:55

«ПСЖ» вырвал победу у «Орлеана» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Sport24.ru16:54

Кубок французской лиги. 1/8 финала. «ПСЖ» в гостях обыграл «Орлеан»

Sports.ru03:06
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Футбол

Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

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