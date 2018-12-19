Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги
Евро-футбол.ру
16:55

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Евро-футбол.ру16:55

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«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Матч ТВ17:05

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Советский спорт16:51

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка лиги благодаря голу 19-летнего воспитанника клуба

Чемпионат16:51

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Спорт-Экспресс17:02

Кавани забил 15-й гол в Кубке французской лиги, повторив рекорд Паулеты

Sports.ru19:59

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

Евро-футбол.ру16:55

«ПСЖ» вырвал победу у «Орлеана» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Sport24.ru16:54
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Футбол

Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в 1/4 финала Кубка лиги.
Обновлено в 16:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» случайно объявил о назначении Сульшера

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
Обновлено в 19:37
Футбол

«Болонья» сыграла вничью с «Миланом» в матче чемпионата Италии

"Болонья" и "Милан" не выявили победителя в матче чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 16:36
Футбол

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Обновлено в 16:46
Футбол

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из футболистов, попавших в команду группового этапа ЛЧ.
Обновлено в 13:36
Футбол

Профсоюз футболистов Франции поддержал Рабьо

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) выступил с заявлением в поддержку полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо.
Обновлено в 18:45
Футбол

Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
Обновлено в 17:37
Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Обновлено в 14:49
Футбол

Почеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.
Обновлено в 13:12
Футбол

Баскетболисты «Зенита» уступили на паркете «АСВЕЛу»

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что баскетбольный Зенит проиграл Валенсии в рамках Еврокубка.
Обновлено в 15:26
Футбол

Марсело: «Жаль, что Моуриньо остался без работы»

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера МЮ. Очень жаль, ведь он отличный тренер.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
Обновлено в 15:29
Футбол

«Енисей» предложил Моуринью работу переводчика

«Енисей» предложил португальскому специалисту Жозе Моуринью, который был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», работу в красноярском клубе.
Обновлено в 09:29
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Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

Обновлено в 15:01
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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