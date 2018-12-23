Футбол

ПСЖ обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу
RT на русском
вчера в 17:01

В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0. Автором единственного в поединке мяча стал форвард парижского коллектива Килиан Мбаппе, отличившийся на 68-й минуте.
RT на русскомвчера в 17:01

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