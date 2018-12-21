Футбол

ПСЖ благодаря голу Мбаппе обыграл «Нант»
Soccer.ru
16:58

ПСЖ одержал победу над «Нантом» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru16:58

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«Монако» проиграл «Генгаму», «ПСЖ» выиграл у «Нанта»

Спорт-Экспресс17:12

«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голу Мбаппе

Советский спорт17:09

Гол Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть «Нант»

Матч ТВ17:05

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Нант» и прервать серию из двух ничьих в Лиге 1

Чемпионат16:59

Чемпионат Франции. «ПСЖ» победил «Нант», «Монако» проиграл последней команде чемпионата

Sports.ru08:35

Где смотреть матч ПСЖ - Нант

Евро-футбол.рувчера в 18:37

ПСЖ - «Нант»: гол под Рождество

Все про Спорт рувчера в 12:59
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Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Туринский "Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 16:51
Футбол

МЮ обыграл «Кардифф» в первом матче после отставки Моуринью

Обновлено в 14:40
Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено в 15:47
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено в 14:53
Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Обновлено в 11:51
Футбол

Петербургский «Зенит» возглавил испанец Джоан Плаза

Стало известно, что новым главным тренером баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга стал испанский специалист Джоан Плаза, об этом говорится на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
Обновлено в 11:18
Футбол

ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Футбол

Нико Ковач: «Бавария» должна показать игру топ-уровня в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч 17-го тура бундеслиги с Айнтрахтом во Франкфурте.
Обновлено в 03:56
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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