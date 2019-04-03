«ПСЖ» обыграл «Нант» и вышел в финал Кубка ФранцииГазета.Ru вчера в 18:59

"Пари Сен-Жермен" нанес разгромное поражение "Нанту" в матче 1/2 финала Кубка Франции, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Марко Верратти, илиана Мбаппе и Дани Алвес.

«ПСЖ» обыграл «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

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