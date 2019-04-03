Футбол

«ПСЖ» обыграл «Нант» и вышел в финал Кубка ФранцииГазета.Ru вчера в 18:59

"Пари Сен-Жермен" нанес разгромное поражение "Нанту" в матче 1/2 финала Кубка Франции, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Марко Верратти, илиана Мбаппе и Дани Алвес.
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«ПСЖ» разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

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«ПСЖ» победил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции

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«ПСЖ» разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

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«Пари Сен-Жермен» вышел в финал Кубка Франции

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ПСЖ – «Нант»: испытание огнем

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В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Ренном»

Sports.ru02 апреля в 11:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
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По данным ГУ МЧС России по Московской области, на трассе М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с фурой.
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Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
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Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
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Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Общество

В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»

В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
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В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
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Миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на балетную премьеру

Обновлено вчера в 12:36
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Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
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Спорт

Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

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Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
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Обновлено вчера в 12:40
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Обновлено в 06:09
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Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

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Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

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Карлос Гон арестован в четвертый раз

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Обновлено вчера в 22:23
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Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
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Эксперты рассказали о рынке готового бизнеса в России

Общий объем предложений по продаже готового бизнеса в России в первом квартале 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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