Футбол
«ПСЖ» обыграл «Нант» и вышел в финал Кубка ФранцииГазета.Ru вчера в 18:59
"Пари Сен-Жермен" нанес разгромное поражение "Нанту" в матче 1/2 финала Кубка Франции, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Марко Верратти, илиана Мбаппе и Дани Алвес.
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Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции
Чемпионатвчера в 16:57
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