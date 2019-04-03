Футбол

«ПСЖ» обыграл «Нант» и вышел в финал Кубка ФранцииГазета.Ru вчера в 18:59

"Пари Сен-Жермен" нанес разгромное поражение "Нанту" в матче 1/2 финала Кубка Франции, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Марко Верратти, илиана Мбаппе и Дани Алвес.
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«ПСЖ» разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

Матч ТВвчера в 16:57

«ПСЖ» победил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции

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«ПСЖ» разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции

Советский спортвчера в 16:59

«Пари Сен-Жермен» вышел в финал Кубка Франции

LiveSport.ruвчера в 17:41

ПСЖ – «Нант»: испытание огнем

Все про Спорт ру02 апреля в 18:26

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Ренном»

Sports.ru02 апреля в 11:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Экономика

На дороги выделили еще 70 миллиардов рублей

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон.
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Следователи проводят проверку по факту аварии с минивэном в Домодедовском районе Подмосковья, в которой погибли шесть человек.
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Общество

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Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество

Более 500 пар поженятся в Москве накануне Красной горки

В Москве в первую субботу мая накануне православного праздника Красная горка сыграют свадьбы более 500 пар, сообщается на портале мэра столицы.
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Политика

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

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Происшествия

В Москве погибла 10-летняя дочь сотрудника фонда Навального

В Москве при загадочных обстоятельствах скончалась 10-летняя дочь сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией», которым руководит блогер Алексей Навальный.
Обновлено в 02:41
Авто

В Германии лучшим внедорожником признали Lada 4x4

Оказалось, что по критерию цена-качество в классе компактных внедорожников лучшим стал российский автомобиль Lada 4x4.
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Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
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Экономика

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Наиболее дорогой бизнес предлагают продавцы в Москве — средняя цена на него в первом квартале 2019 года составила 4,07 млн руб. Вторая позиция досталась Ростову-на-Дону (3,77 млн руб.), третья — Самаре (3,71 млн руб.).
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Синод УПЦ призвал патриарха Варфоломея отозвать томос

Священный синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) признал ошибкой получение томоса об автокефалии и призвал патриарха Варфоломея его вернуть.
Обновлено вчера в 13:45
Кино

Создатели фильма «Мстители: Финал» оставили Тома Холланда без сценария

Обновлено вчера в 08:06
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
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Apple Beats Powerbeats Pro: беспроводные наушники с защитой от влаги

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Обновлено в 02:59
Хоккей

Иван Сеничев покинет пост директора ХК «Трактор»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор клуба Иван Сеничев и генеральный менеджер компаны Евгений Губарев в ближайшие дни покинут руководство ХК «Трактор».
Обновлено в 02:36
Футбол

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
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Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

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Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

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Ростех порекомендовал сократить количество топ-менеджеров ОАК

По данным ТАСС, Ростех рекомендовал сократить избыточное количество руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), так как в рамках структурного анализа работы холдинга было выявлено избыточное количество руководителей различного уровня.
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Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

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Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
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Происшествия

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Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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