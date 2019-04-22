Футбол

«ПСЖ» обыграл «Монако», Головин забил гол престижаНева Спорт вчера в 16:59

В составе парижан хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Француз отличился на 15-й минуте с передачи Муссы Диаби, на 38-й минуте с передачи Дани Алвеса и на 56-й минуте с передачи того же Алвеса. Единственный гол «Монако» забил на 80-й минуте россиянин Александр Головин с передачи Винисиуса.
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