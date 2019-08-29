Футбол
Чемпионат«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции
«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место. В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ПСЖ» обыграл «Метц» и одержал третью победу на старте чемпионата Франции
Спорт-Экспрессвчера в 16:59
«ПСЖ» переиграл на выезде «Метц» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции
Советский спортвчера в 16:47
«ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Кавани обыграл «Мец» и вышел на первое место в Лиге 1
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Происшествия
AP: на Кипре задержали россиянку
Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии.
ТАСС вчера в 11:10
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Питер и Мюнхен претендовали на финал ЛЧ. Кажется, победили обе заявки
УЕФА формально определится с местом финала ЛЧ-2020/21 24 сентября, но, кажется, выбор уже сделан.
Sports.ru вчера в 15:34
Политика
Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru вчера в 08:29
Футбол
Леонардо: «„ПСЖ“ ждёт нового предложения от „Барселоны“ по Неймару»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ходе переговоров с каталонской «Барселоной» по трансферу бразильского нападающего Неймара.
Евро-футбол.ру 02:19
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Ользу Бузову за образ царицы
Образ царицы не одобрили поклонники, поднявшие телеведущую на смех.
OAnews 03:55
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Футбол
«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».
Спорт-Экспресс 03:30
Политика
Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей).
Газета.Ru 02:58
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Космос
Марсианский скафандр протестировали внутри действующего вулкана
News.ru вчера в 10:23
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском вчера в 13:04
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15