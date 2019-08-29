«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место. В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.

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Происшествия В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

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Происшествия AP: на Кипре задержали россиянку Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии.

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Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.