Футбол

РИА НовостиРИА Новости«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Меце, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Шупо-Мотинг забил 3 гола в двух матчах за «ПСЖ». В прошедшем сезоне у него было 3 гола в 22 играх

Sports.ruвчера в 16:23

«ПСЖ» переиграл на выезде «Метц» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции

Советский спортвчера в 16:47

«ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Кавани обыграл «Мец» и вышел на первое место в Лиге 1

Sport24.ruвчера в 16:42

«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции

Чемпионатвчера в 16:51

«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани

Sportbox.RUвчера в 16:39

«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани

Матч ТВвчера в 16:39

«ПСЖ» обыграл «Метц» и одержал третью победу на старте чемпионата Франции

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика

Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым

По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ 08:27
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Музыка

На проспекте Академика Сахарова 31 августа пройдет фестиваль «PROлето»

Росбалт вчера в 09:55
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Футбол

Газизов раскритиковал арбитра матча «Уфа» - «Оренбург»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитра на матче с "Оренбургом", который его команда проиграла 1:2.
Sport.ru 08:30
Общество

Пассажирка самолета в США взяла с собой на борт пони

Как сообщает газета Daily Mail, пони летел на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха.
Интерфакс 07:30
Политика

Посольство США ответило на сообщения о заморозке военной помощи Киеву

Ранее CNN и Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп намерен заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн, которая была одобрена конгрессом в июне.
РБК 08:03
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Космос

Первого сентября Землю накроет магнитная буря

Магнитные бури низшего уровня являются достаточно слабыми событиями, практически не влияющими на средства связи, технику и космические аппараты.
Ин-спейс.ру вчера в 01:33
Общество

Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

РБК 07:24
Общество

Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.
Российская газета 03:04
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Происшествия

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против протестующих

По данным издания, протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса коктейли Молотова, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и водометы.
REGNUM 08:23
Армия и оружие

25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине

Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Здоровье

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия

На химзаводе в Индии произошел взрыв

ТАСС 04:35
Политика

В Донецке открыли памятник Захарченко

Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе

Встречи в формате МПРИ на регулярной основе проводятся с 2009 года с участием представителей Южной Осетии, Грузии и России при посредничестве Евросоюза и ОБСЕ.
News.ru 29 августа в 14:31
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Космос

Надёжность российских спутников возрастёт

3DNews 08:26
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Футбол

Букмекеры оценили шансы «Ростова» обыграть «Локомотив» в матче РПЛ

В своем последнем матче «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).«Ростов», в свою очередь, также находится в топ-5 лучших команд РПЛ, записав в свой актив после 7 туров 14 очков.
Vprognoze.ru 06:12
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»

«Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию.
Sport24.ru 07:56
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес

Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки

Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал 08:17
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