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Происшествия При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.

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