Футбол

РИА НовостиРИА Новости«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Меце, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции

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«ПСЖ» переиграл на выезде «Метц» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции

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