Футбол

«ПСЖ» обыграл «Марсель» благодаря дублю Ди МарииСоветский спорт вчера в 18:06

Футболисты ПСЖ под руководством Томаса Тухеля одержали победу над Марселем в 29-м туре чемпионата Франции 3:1. В составе парижан отличились французский форвард Килиан Мбаппе, а также аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария.
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Фантастический гол со штрафного решил судьбу дерби Франции. Вратарь даже не успел поднять руки

Sport24.ruвчера в 21:02

«ПСЖ» обыграл «Марсель» благодаря дублю Ди Марии

Советский спортвчера в 18:06

Онлайн трансляция матча ПСЖ – «Марсель»

Все про Спорт рувчера в 03:42

«ПСЖ» выиграл у «Марселя» и продлил свою победную серию в чемпионате Франции

Матч ТВвчера в 18:02

«ПСЖ» победил «Марсель», Ди Мария сделал дубль

Спорт-Экспрессвчера в 17:57

«ПСЖ» – «Марсель». Ди Мария забил со штрафного, назначенного за удаление Манданда

Sports.ruвчера в 17:29

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в Лиге 1

Чемпионатвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Москве умер семилетний ребенок-маугли

В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Наука

Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты

Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 01:51
Экономика

Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути

Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договорённостей»

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Обновлено вчера в 17:52
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн

Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака

В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Экономика

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Обновлено в 04:31
Происшествия

В ЛНР обнаружен схрон с оружием

В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Белграде после протестов задержали 18 человек

Обновлено в 05:21
Общество

Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко

Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 04:21
Общество

Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств

Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма

Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Ростове полиция проверит видео с плюющей на дверь церкви девушкой

Обновлено в 05:04
Общество

Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Белорусские журналисты отказались слушать российского посла

Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Не стало певицы Юлии Началовой: поклонники и родственники скобрят

В начале недели ряд СМИ сообщили о госпитализации Началовой. Исаева подтвердила эту информацию, состояние певицы оставалось тяжелым.
Обновлено 16 марта в 13:28
Происшествия

В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку

Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Общество

В СК прокомментировали ситуацию с угрозами девочке, написавшей Путину

Обновлено в 05:43
Политика

Дерипаска оценил возможности улучшения отношений между США и Россией

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал нынешние отношения между США и Россией, дав собственную оценку ситуации и шансам на её улучшение.
Обновлено вчера в 20:46
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Анхель Ди Мария
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен». Игрок национальной сборной Аргентины. Воспитанник клуба «Росарио Сентраль», в 2007 году Ди Мария переехал в Европу, подписав контракт с португальской «Бенфикой».
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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