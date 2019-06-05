Футбол

Буффон официально покинул «ПСЖ»Нева Спорт вчера в 15:57

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона. Как сообщает официальный «Твиттер» «ПСЖ», итальянский вратарь покидает стан парижской команды.
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Джанлуиджи Буффон: Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже

Советский спортвчера в 12:29

«Я не мог мечтать, что мне выпадет возможность играть с тобой». Мбаппе попрощался с Буффоном

Матч ТВвчера в 15:58

Мбаппе — Буффону: ты многое дал мне, всегда буду тебе благодарен

Чемпионатвчера в 14:42

Ареола попрощался с Буффоном

Спорт-Экспрессвчера в 19:43

Буффон: «„ПСЖ“ предложил продлить контракт, но я отказался»

Sport.ruвчера в 13:59

Буффон: «Хемингуэй писал, что счастливо можно жить лишь дома и в Париже. Теперь это касается и меня»

Sport24.ruвчера в 12:21

Буффон покинул «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 11:54
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Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Интернет

Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль

Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола

Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Волгограде у мошенников изъяли 4 тонны поддельной молочной продукции

Обновлено в 00:46
Общество

Тамбовская область попала в число самых чистых регионов России

В число грязных попали Иркутская, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская области и Красноярский края, а в число чистых – Тамбовская (лидер экологического рейтинга по итогам 2018 г.), Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай.
Обновлено вчера в 03:49
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Общество

Град в Крыму пробивал стекла автомобилей

Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Экономика

Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд

Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Обновлено вчера в 18:39
Авто

Компания Jaguar презентовала седан XE SV Project 8 Touring

На днях представители компании Jaguar презентовали самый быстрый седан Нюрбургринга - XE SV Project 8 Touring.
Обновлено в 00:36
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество

Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова

Обновлено вчера в 20:08
Политика

Назарбаев назвал причину ухода с поста президента

Обновлено в 02:28
Общество

Осипов передал главе Борзинского района жалобы жителей

Обновлено в 00:10
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА

"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Общество

Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе

В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов

Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области.
Обновлено в 02:18
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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