Футбол
Буффон официально покинул «ПСЖ»Нева Спорт вчера в 15:57
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона. Как сообщает официальный «Твиттер» «ПСЖ», итальянский вратарь покидает стан парижской команды.
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Джанлуиджи Буффон: Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже
Советский спортвчера в 12:29
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Происшествия
Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области
Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Интернет
Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль
Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола
Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Тамбовская область попала в число самых чистых регионов России
В число грязных попали Иркутская, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская области и Красноярский края, а в число чистых – Тамбовская (лидер экологического рейтинга по итогам 2018 г.), Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай.
Обновлено вчера в 03:49
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Общество
Град в Крыму пробивал стекла автомобилей
Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Экономика
Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд
Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Компания Jaguar презентовала седан XE SV Project 8 Touring
На днях представители компании Jaguar презентовали самый быстрый седан Нюрбургринга - XE SV Project 8 Touring.
Обновлено в 00:36
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Назарбаев назвал причину ухода с поста президента
Обновлено в 02:28
Общество
Осипов передал главе Борзинского района жалобы жителей
Обновлено в 00:10
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА
"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале
Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов
Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области.
Обновлено в 02:18