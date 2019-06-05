«ПСЖ» объявил об уходе вратаря БуффонаМК-Спорт вчера в 12:16

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Происшествия В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.

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Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

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